Япония и Евросовет договорились сохранять санкции против России Премьер-министр Японии и глава Евросовета договорились сохранять санкции против России

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Япония и Евросоюз сохранят в силе санкции против России и продолжат оказывать поддержку Украине. К такой договоренности пришли премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в японском МИД.

В отношении ситуации на Украине они сошлись во мнении, что крайне важно сохранять единство G7, и подтвердили решимость в тесном сотрудничестве с ЕС и другими странами сохранять в силе жесткие санкции против России и оказывать поддержку Украине, — рассказали дипломаты.

В дипведомстве также добавили, что Кисида и Мишель выразили обеспокоенность «односторонними попытками изменить статус-кво» и развитием ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Кроме того, обсуждались отношения между Японией и Евросоюзом, в связи с чем премьер Кисида предложил снять ограничения на импорт продуктов из страны, а Мишель приветствовал решение Токио отменить пограничные ограничения, принятые из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Япония внесла в санкционные списки еще 21 российскую компанию, а также ввела запрет на экспорт товаров, которые могут быть связаны с химоружием. Все попавшие под ограничения предприятия связаны с оборонной промышленностью.

Также стало известно, что в японском городе Уодзу прошли учения по эвакуации для подготовки к возможным ракетным обстрелам. Маневры проводились в связи с последовательными запусками баллистических ракет Северной Кореей.