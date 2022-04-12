Японии предложили присоединиться к оборонному партнерству AUKUS

Правительство Японии неофициально получает предложения присоединиться к оборонному партнёрству AUKUS, которое было создано осенью 2021 года США, Австралией и Великобританией. Страны в первую очередь интересует участие Токио в новейших военных разработках. Об этом пишет газета Sankei Shimbun.

По данным издания, речь идёт, в частности, об участии Японии в создании гиперзвукового оружия, средств кибернетической войны, криптосистем и искусственного интеллекта. Газета сообщает, что предложения присоединиться к партнёрству Токио поступают от всех трёх участников структуры.

При этом в Японии нет однозначного мнения относительно вступления в организацию. По мнению стороников идеи, это повысит потенциал коллективного сдерживания Китая. В то же время, звучат предложения развивать двусторонние отношения в оборонной отрасли с США, Великобританией и Австралией в отдельности.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение издания, заявив, что информация о присоединении в AUKUS не соответствует действительности.

О создании партнёрства AUKUS было объявлено в сентябре 2021 года. В рамках заключённого соглашения Австралия намерена создать не менее восьми атомных подводных лодок с использованием американских и английских технологий. Первые подлодки поступят на вооружение страны в 2036 году.

Ранее правительство Японии положительно отреагировало на решение членов оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS о начале сотрудничества в сфере разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Он назвал это «своевременным ответом» на проведение военной операции России на Украине.

Пентагон ранее сообщил об успешном проведении лётных испытаний над Тихим океаном гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin. Как отметили в управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), ракета достигла высоты 12 км и пролетела около 550 км.