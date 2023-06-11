Яхта с туристами загорелась у «Дома акул» в Египте Яхта «Ураган» с британскими туристами на борту загорелась у побережья Египта

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Яхта «Ураган», на борту которой находились британские туристы, загорелась в Египте у побережья города Марса-эль-Алам в районе, известном как «Дом акул», сообщает телеканал Sky News Arabia. По предварительным данным, 26 человек удалось спасти, судьба трех туристов неизвестна. Они считаются пропавшими без вести.

Авария произошла в районе «Дома акул», который находится на юге Красного моря недалеко от пляжей, соединяющих города Кусейр и Марса-эль-Алам. В нем замечено более 14 видов акул, в том числе самая опасная, тигровая акула, в результате нападения которой 8 июня у берегов Хургады погиб молодой россиянин, — говорится в сообщении.

Спасатели высказывали опасения, что если трое пропавших британцев выжили при пожаре и спрыгнули в воду, до них могли добраться акулы. Представитель рыбаков в Хургаде Гариб Салех сообщил, что ему не известны случаи, когда акулы нападали на людей в глубоких водах. Гибель россиянина, по словам Салеха, — «исключительный случай».

Во многих случаях людей, потерявшихся при нырянии, находили живыми через двое-трое суток. И если те трое туристов спрыгнули в воду, можно не опасаться за них из-за акул, главное — быстро их найти, — отметил Салех.

По сообщению The Guardian, были спасены 12 британских подданных вместе с 12 членами экипажа, гражданами Египта. Их доставили в безопасное место на близлежащий дайвинг-курорт Марса Шагра. Пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова рассказала, как справиться с утратой близкого человека, как в случае с гибелью 23-летнего россиянина от нападения тигровой акулы в Хургаде. По ее словам, родителям при потере ребенка может помочь героизация его образа.