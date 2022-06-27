В Великобритании взрыв разрушил двухэтажный жилой дом в Бирмингеме, графство Уэст-Мидлендс. Об этом сообщили в городской полиции. Стражи правопорядка эвакуируют жителей соседних домов.
Все экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд, район Кингстендинг, Бирмингем. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших. Проводится эвакуация, — говорится в сообщении.
По информации очевидцев в социальный сетях, двухэтажный кирпичный дом наполовину разрушен, там начался пожар. Кроме того, окна выбиты в некоторых соседних домах. По словам местных жителей, звук взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия.
Причина ЧП неизвестна.
Правоохранители рекомендовали местных жителям избегать район взрыва и не размещать фотографии с места происшествия в социальных сетях.