Взрыв разрушил жилой дом в Великобритании Двухэтажный жилой дом был разрушен в результате взрыва в английском Бирмингеме

Фото: Twitter

В Великобритании взрыв разрушил двухэтажный жилой дом в Бирмингеме, графство Уэст-Мидлендс. Об этом сообщили в городской полиции. Стражи правопорядка эвакуируют жителей соседних домов.

Все экстренные службы находятся на месте взрыва дома на Далвич-роуд, район Кингстендинг, Бирмингем. Один дом разрушен, несколько значительно повреждены. Сообщается о пострадавших. Проводится эвакуация, — говорится в сообщении.

По информации очевидцев в социальный сетях, двухэтажный кирпичный дом наполовину разрушен, там начался пожар. Кроме того, окна выбиты в некоторых соседних домах. По словам местных жителей, звук взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия.

Причина ЧП неизвестна.

Правоохранители рекомендовали местных жителям избегать район взрыва и не размещать фотографии с места происшествия в социальных сетях.