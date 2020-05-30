Взрыв произошёл рядом с патрулем миссии ОБСЕ в Донбассе

https://static.news.ru/photo/1fef922e-a247-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили о взрыве, который 29 мая прогремел в 100 метрах от патруля миссии у линии соприкосновения в Донбассе.

Отмечается, что патруль из пяти человек на двух автомобилях находился на блокпосте ЛНР. Один из наблюдателей общался с членами вооружённых формирований по поводу пропуска через блокпост.

В 13:37 на расстоянии около 100 метро к юго-западу произошёл взрыв. Тип вооружения и направление огня установить не удалось.

Член вооруженных формирований убрал заграждение, и патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в неподконтрольном правительству Луганске, — говорится в отчёте миссии.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Как ранее писал NEWS.ru, Киев обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко.