Взрыв произошёл рядом с патрулем миссии ОБСЕ в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили о взрыве, который 29 мая прогремел в 100 метрах от патруля миссии у линии соприкосновения в Донбассе.
Отмечается, что патруль из пяти человек на двух автомобилях находился на блокпосте ЛНР. Один из наблюдателей общался с членами вооружённых формирований по поводу пропуска через блокпост.
В 13:37 на расстоянии около 100 метро к юго-западу произошёл взрыв. Тип вооружения и направление огня установить не удалось.
Член вооруженных формирований убрал заграждение, и патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в неподконтрольном правительству Луганске, — говорится в отчёте миссии.
Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.
Как ранее писал NEWS.ru, Киев обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко.
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