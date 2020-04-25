Вывозной рейс из Пхукета перенесли из-за небольшого числа желающих

Минкомсвязи сообщило о переносе рейса, который должен был доставить россиян из Пхукета в Новосибирск. Причиной стала низкая заполняемость.
Лайнер должен был вылететь 26 апреля, говорится в Telegram-канале, созданном ведомством для возвращения граждан России, застрявших в других странах. Новая дата отправления в настоящий момент неизвестна.
Ранее NEWS.ru писал, что более ста россиян ожидают вывозного рейса на Филиппинах. Большинство из них находятся на островах Бохол и Себу.
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