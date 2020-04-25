Вывозной рейс из Пхукета перенесли из-за небольшого числа желающих

https://static.news.ru/photo/4584cf76-871d-11ea-8fb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Минкомсвязи сообщило о переносе рейса, который должен был доставить россиян из Пхукета в Новосибирск. Причиной стала низкая заполняемость.

Лайнер должен был вылететь 26 апреля, говорится в Telegram-канале, созданном ведомством для возвращения граждан России, застрявших в других странах. Новая дата отправления в настоящий момент неизвестна.

Ранее NEWS.ru писал, что более ста россиян ожидают вывозного рейса на Филиппинах. Большинство из них находятся на островах Бохол и Себу.