Всемирный банк выделит Украине $135 млн для поддержки медицины

https://static.news.ru/photo/d26bd9b8-72d1-11e9-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lyu Mingxiang/Xinhua/Global Look Press

Совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине дополнительные средства в размере $135 миллионов для реализации проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей». Из них $35 миллионов будут направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения, — приводятся в сообщении банка слова и. о. директора ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекса Кремера.

Он отметил, что пациенты будут иметь право выбрать любую больницу на Украине. Все расходы будут покрываться из госбюджета.

Также, по словам Кремера, дополнительное финансирование позволит модернизировать больницы и провести обучение врачей.

Как ранее писал NEWS.ru, все священнослужители Киево-Печерской лавры на Украине, включая настоятеля, заразились COVID-19. Инфекция также была выявлена у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии, которая располагается на территории лавры. В общей сложности количество заразившихся составляет от 150 до 200 человек.