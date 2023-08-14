Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул в озере Временный поверенный в делах Украины в Армении Сенченко утонул в озере

Фото: mineconomy.am

Александр Сенченко

Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко утонул в озере Севан, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах республики. Инцидент произошел 13 августа. Подробности происшествия на данный момент не известны.

Утонувший в Севане гражданин — Александр Сенченко. Он является временным поверенным в делах Украины в Армении, — сказал собеседник агентства.

Украинский МИД подтвердил информацию о гибели Сенченко, однако причины не уточнил.

Ранее стало известно, что личный шеф-повар экс-президента США Барака Обамы утонул в пруду неподалеку от поместья «Мартас-Виньярд» бывшего американского лидера в штате Массачусетс. 45-летний Тафари Кэмпбелл занимался греблей и не смог удержаться на поверхности воды, так как был без спасательного жилета. Спасатели обнаружили тело на расстоянии 30 метров от берега.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Чувашии утонул прокурор республики Андрей Фомин. По данным канала, трагедия произошла во время заплыва Chebswim по Волге.