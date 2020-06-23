Временный поверенный в делах Израиля поведал о службе отца в Красной армии

https://static.news.ru/photo/c1020c84-b528-11ea-825d-fa163e074e61_660.jpg Яков Ливне Фото: Yacov Livne/facebook.com

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал, как его отец попал в Красную армию и прошёл путь от Ленинградского фронта до Вены.

Мой отец вырос на Украине, война застала его в городе Ровно, когда ему было 18 лет. Он, как и многие, пошёл добровольцем в Красную армию и прошёл всю войну. В звании офицера он проложил путь на танке от Ленинградского фронта до Вены. Мой отец довольно редко рассказывал о том, что видел на войне. К сожалению, уже много лет его нет в живых, — сказал Ливне в интервью NEWS.ru.

Израильский дипломат добавил, что ему удалось найти информацию о том, в каких боях участвовал его отец, и о полученных им орденах на сайте Министерства обороны России «Подвиг народа».

Для меня и моей семьи Вторая мировая война — это не что-то абстрактное. К сожалению, большая часть оставшихся на Украине родственников моего отца погибла от рук нацистов и их пособников. Мой отец узнал об этом после войны и нёс этот груз всю жизнь, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, Ливне оценил статью Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованную в The National Interest.

Полностью интервью Якова Ливне будет опубликовано на сайте NEWS.ru.