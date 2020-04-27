Врачи выкладывают «обнажённые» фото, показывая свою незащищённость от COVID

https://static.news.ru/photo/35b5103a-895a-11ea-b669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Blankebedenken.org

Немецкие медики запустили флешмоб Blanke Bedenken («Обнажённые опасения»). Они выкладывают снимки себя без одежды, чтобы показать, насколько они не защищены от коронавирусной инфекции во время своей работы.

Когда заканчивается то немногое, что у нас было, мы выглядим вот так, — приводит Life слова участников флешмоба.

На подобную фотосессию немецких медиков вдохновил пример коллеги — французского врача Алена Коломби. Он тоже снялся обнажённым и назвал медиков пушечным мясом в условиях пандемии, отметив, что они «идут на фронт без оружия и защиты», пишет Ärztezeitung.

22 апреля в соцсетях был опубликован текст обращения к президенту Владимиру Путину от имени сотрудников центральной городской больницы подмосковного Реутова. В письме, которое разместила в Instagram врач-трансфузиолог Ирина Васькянина, содержатся жалобы на главврача Гарика Хачатряна и просьба «экстренно создать комиссии и провести расследование по факту заражения огромного числа сотрудников больницы коронавирусом и распространения коронавирусной инфекции в городе Реутове и за его пределами». Медики утверждают, что в их учреждении нет средств защиты, а те, что есть, — предоставлены профсоюзом «Альянс врачей», писал NEWS.ru.