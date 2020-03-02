https://static.news.ru/photo/1e22c528-01c6-11ea-ae12-fa163e074e61_660.jpg Киев, Украина Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В Киеве зимой 2019–2020 годов впервые за 140 лет наблюдений не было зафиксировано наступления метеорологической зимы. Уже 10 февраля было установлено начало метеорологической весны.

В целом февраль 2020 года занял четвёртое место среди самых тёплых с 1881 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Холоднее всего было 8 февраля: температура под утро опустилась до -8,4. Самым тёплым днём стало 2 февраля: после полудня столбик термометра поднялся до +10,7. Среднемесячная температура составила + 2,5. Это на 6,7 градуса выше климатической нормы.

В российской столице зимой 2019–2020 годов тоже было аномально тепло. Средняя температура воздуха в Москве не опускалась ниже +0,5 градуса. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал тёплый март на большей части территории России, писал NEWS.ru.