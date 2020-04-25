ВОЗ выступила против выдачи переболевшим COVID-19 «иммунных паспортов»

https://static.news.ru/photo/31cae926-8703-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Capatti Parma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения не поддержала идею ввести «иммунные паспорта» для переболевших коронавирусом.

По данным ВОЗ, в настоящее время нет доказательств, что излечившийся от COVID-19 человек приобретает к этому вирусу иммунитет.

В организации отметили , что тесты, которые выявляют антитела, нуждаются в дальнейшем исследовании с целью определения их точности и надёжности.

В частности, возможность введения подобных паспортов рассматривается властями США. Для обладателей сертификатов предлагается снимать ограничения в посещении общественных мест.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время видеоконференции с депутатами Госдумы сообщила, что от 50 до 80% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, вырабатывают достаточное количество антител, чтобы не заразиться повторно. Остальные получают лишь частичный иммунитет и могут заразиться снова, писал NEWS.ru.