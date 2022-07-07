ВОЗ рекомендует всем странам признать до осени разнообразие гендеров Теперь это официально: деление людей на мужчин и женщин не соответствует современным научным представлениям о том, что такое пол

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Убеждение в том, что все люди делятся исключительно на мужчин и женщин, устарело и должно перестать служить ориентиром в медицинской практике. Отныне врачи должны допускать, что некоторые их пациенты принадлежат к другим полам, и разработать методики, которые позволят составлять планы лечения для таких нетрадиционных гендеров. Такие установки опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В документе подробно описывается, как медицинские работники и чиновники теперь обязаны обращаться с людьми, которые не являются ни мужчинами, ни женщинами. NEWS.ru выясняет, насколько инициатива ВОЗ действительно основана на научных открытиях, а насколько — следствие неумеренной политкорректности.

Сама ВОЗ в 146-страничном документе, озаглавленном «Практические подходы работников здравоохранения к общепризнанным гендерным темам», объясняет свою инициативу совершенно прозрачно: необходимостью бороться с дискриминацией пациентов по половому признаку. Эта мотивировка с ходу вызывает сомнения в том, что новые правила основаны на научных открытиях, как утверждают их авторы, а не являются попыткой вскочить в последний вагон поезда, везущего новомодные политические и социальные тренды, в том числе науке как раз противоречащие.

Таким трендом, к которому спешит присоединиться организация под руководством Тедроса Гебрейесуса, является в данном случае стремление продвигать «сексуальное разнообразие» в странах, входящих в эту организацию (её членами на сегодня являются все страны мира, за исключением Ватикана и почему-то Лихтенштейна — вероятно, там успешно занимаются самолечением).

Пусть расцветают все цветы

Документ, новую редакцию которого ВОЗ обнародовала в среду, был первоначально составлен еще в 2011 году, и за прошедшие 11 лет в биологии человека (приматов, млекопитающих, хордовых — ВОЗ не уточняет, на какую глубину эволюции распространяются его новые правила), очевидно, произошли тектонические сдвиги, приведшие к устареванию деления людей на мужчин и женщин.

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Язык, которым написана новая редакция «Практических подходов», представляет собой гремучую смесь медицинской абракадабры и политического новояза. Создаётся ощущение, что это сделано сознательно для того, чтобы широкой общественности было сложнее понять, что на самом деле означает «научно-обоснованная» политика ВОЗ в области сексуальности.

В свете новых научных доказательств и прогресса в концепциях гендера, здравоохранения и развития принимается небинарный подход к этим вопросам, признающий сексуальное разнообразие. Этот подход состоит в признании того, что половая самоидентификация человека может постоянно изменяться в течение его жизни и не ограничиваться только мужским или женским полом. Непризнание этого факта приводит к необоснованным преимуществам или дискриминации представителей этих гендеров, к неравенству в иерархии доступа к медицинскому обслуживанию для их представителей, — говорится в преамбуле нового руководства.

Как говорится в документе, дискриминация по гендерному признаку идет рука об руку с другими видами дискриминации — возрастной, социально-экономической, этнической, и т. д. ВОЗ обозначила осень нынешнего года как крайний срок, когда её национальным подразделениям рекомендовано переписать собственные правила в соответствие с глобальной версией.

ВОЗ никогда не стремилась быть гендерно-нейтральной структурой. В том же руководстве от 2011 года, например, делался акцент на необходимость улучшения доступа к здравоохранению «для женщин, девушек и девочек» — опять же, в полном согласии с общей политикой ООН на «выравнивание прав полов». Но тогда ВОЗ все-таки обнаруживала в мире всего два пола: «угнетенный» женский и «угнетающий» мужской.

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И до 2011 года, и позднее ВОЗ консервативно призывала к гендерному равенству именно между мужчинами и женщинами, упуская из виду, что вне поля зрения остается множество людей, не отождествляющих себя ни с теми, ни с другими. В 2022 году, с точки зрения ВОЗ (и с подачи её материнской организации, ООН), в полку угнетенных полов прибыло, при этом мужской пол по-прежнему выступает в качестве агрессора.

Кем родился, тем и пригодился

Новые рекомендации ВОЗ в самом деле имеют под собой научные и статистические обоснования; однако надо понимать, что далеко не во всех странах мира, в том числе в России, сексологи и психологи разделяют подобный «продвинутый» подход к гендерным проблемам, а кое-где он прямо противоречит национальным законам, рассказал NEWS.ru психотерапевт-сексолог Николай Кибрик.

Понимание, что человеческая сексуальность не умещается в два базовых пола, существует еще с античных времен. В России эту концепцию детально обосновал профессор Арон Белкин в книге «Третий пол» , изданной в 2000 году. Вообще, здесь нет конфликта в факте признания или непризнания «многополярности» сексуальной идентификации; в этом как раз в медицинском сообществе существует консенсус: да, полов больше, чем два, и физиологически, и тем более психологически. Но если в странах Запада считается недопустимым принуждать человека к тому или иному полу, если он сам не ощущает себя его частью, то в других странах, включая и Россию, «нетрадиционного» ребенка пытаются так или иначе «рихтовать» — психологическим воздействием, гормональной терапией и т. д. Эти усилия, как правило, не достигают цели, зато превращают жизнь человека в непрерывную пытку. Поэтому новые рекомендации ВОЗ продиктованы в первую очередь стремлением гуманизировать эту сферу, избавить людей с неклассической половой идентификацией от ощущения, что они какие-то изгои общества. Николай Кибрик директор Федерального научно-методического Центра медицинской сексологии и сексопатологии

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Кибрик подчеркивает, что страны — участницы ВОЗ не обязаны следовать нормам, прописанным в новой редакции, и что это не требования, а рекомендации, поэтому формального раскола внутри Организации из-за признания/непризнания права трансгендеров, небинарных людей и прочих сексуальных меньшинств не произойдет.

В новой версии документа «дискриминационные» обозначения полов не употребляются вообще. Это вполне в духе организации, которая на львиную долю финансируется Соединенными Штатами и по этой причине, предсказуемо, в высшей мере чувствительна к господствующему там социально-политическому ветру. Этот дующий из США в нынешнюю эпоху ветер несет с собой панический страх не дай Бог обидеть ту или иную группу населения, не относящейся к большинству.

В случае с ВОЗ этот страх доводит до смешного — конкретно, до опасений невзначай обидеть не только людей, но и братьев их меньших (в последовательности сторонникам политкорректности не откажешь). В июне Организация обсуждала желательность изменения названия зоотонической болезни, на латыни называемой orthopox («оспа обезьян»). По мнению чиновников ВОЗ, такое название «стигматизирует» и «дискриминирует» приматов, которые, будучи прямыми предками Homo Sapiens, заслуживают к себе человеческого отношения.

В начале июля Министерство по делам семьи и Министерство юстиции ФРГ после долгих споров согласовали Закон о самоопределении. Он должен заменить Закон о транссексуалах 1980 года, признанный устаревшим и дискриминационным. В правящей коалиции утверждают, что это делается для «психологического комфорта транс-людей, небинарных личностей и интерсексов».