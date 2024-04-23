ВОЗ призвала срочно отреагировать на вспышку холеры в мире ВОЗ: вспышка холеры требует немедленного внимания мирового сообщества

Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Усиливающаяся глобальная вспышка холеры требует немедленного внимания мирового сообщества и дополнительных финансовых средств на борьбу с заболеванием, заявил на брифинге в Женеве руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза. Он подчеркнул, что ситуацию усугубляют последствия изменения климата и острая нехватка финансирования.

В январе 2023 года ВОЗ классифицировала вспышку холеры как «чрезвычайную ситуацию третьего уровня».

С тех пор ситуация только ухудшилась, — заявил Барбоза.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила риск появления высокопатогенного вируса гриппа. Она сочла эпидемиологическую обстановку в мире нестабильной. По ее словам, угрозы глобальной биологической безопасности растут, а риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа высок.