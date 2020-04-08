ВОЗ призвала Трампа сохранить финансирование мировой борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8ac89ad0-799a-11ea-9951-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ответила на критику американского президента Дональда Трампа. ВОЗ призвала лидера США не отказываться от взносов в общемировую борьбу с распространением коронавируса.

Трамп заявил, что ВОЗ «финансируется в основном Соединёнными Штатами, но концентрируется на Китае», и пригрозил перекрыть транши из американского бюджета. По мнению президента, мировая пандемия показала неэффективность организации, а ситуация с коронавирусом в США была бы тяжелее, если бы Вашингтон следовал всем рекомендациям.

Мы всё ещё находимся в острой фазе пандемии, и сейчас не время сокращать финансирование, — цитирует ТАСС помощника генерального директора ВОЗ Брюса Эйлварда.

По его словам, плотная работа ВОЗ с китайскими властями связана с попыткой сдержать распространение инфекции в пределах Китая.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в мире приблизилось к 1,45 миллиона человек, погибли более 83 тысяч пациентов с COVID-19. США — мировой лидер по количеству больных, там инфицированы почти 400 тысяч граждан.