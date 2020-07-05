ВОЗ попросили признать передачу коронавируса по воздуху

https://static.news.ru/photo/52947bc0-bef0-11ea-859b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 240 учёных из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть свои рекомендации и признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы, которые могут задерживаться в воздухе длительное время, значительным фактором распространения инфекции.

На сегодняшний день ВОЗ считает, что коронавирус распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении, и попадают на какую-либо поверхность, пишет The New York Times. Так, учёные полагают, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений. Группа из 239 исследователей направила соответствующее письмо в ВОЗ с просьбой пересмотреть рекомендации.

Тем не менее в организации доказательства о передаче коронавируса через воздух назвали неубедительными.

Особенно в последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определённо не подтверждённой убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьёзные споры, — заявила технический руководитель по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетта Аллегранци.

Если воздушно-капельная передача действительно является значимым фактором распространения, то для сдерживания коронавируса придётся ввести ряд новых мер: ношение масок внутри помещений даже при социальном дистанцировании, ношение медработниками специальных масок, которые фильтруют мельчайшие частицы, использование систем вентиляции воздуха в общественных местах, а также ультрафиолетовых ламп, способных убивать вирусные частицы.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

США занимают первое место по уровню заболеваемости COVID-19. Там в общей сложности насчитывается более 2,7 млн заразившихся. На втором месте находится Бразилия, где количество заболевших составляет около 1,5 млн. Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 530,8 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Индия обогнала Россию по общему количеству случаев заражения коронавирусом. Теперь страна занимает третье место по данному показателю.

Согласно последним данным, общее число заражённых коронавирусной инфекцией в стране составило около 690 тысяч человек, в то время как в России этот показатель — более 681 тысячи. Таким образом, Индия уступает по числу заболевших за время пандемии только США и Бразилии.