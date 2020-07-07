ВОЗ опровергла связь роста новых случаев COVID-19 с тестированием

https://static.news.ru/photo/74345a92-c081-11ea-90e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией связан с ускорением темпов распространения вируса, а не с увеличением тестирования. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Беспокоит тот факт, что число заражений увеличивается день ото дня, — рассказал журналистам глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

По его словам, каждый день число новых случаев фиксируется на уровне 200 тысяч. Он подчеркнул, что это происходит «не только из-за тестирования». В апреле и мае число заболевших каждые сутки увеличивалось на 100 тысяч.

Эпидемия набирает темпы, — считает специалист ВОЗ.

Райан подчеркнул, что несмотря на увеличение числа заражений количество летальных исходов среди пациентов остаётся стабильным. Это говорит о том, что медики вовремя принимают меры для лечения инфицированных.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что пандемия коронавируса ещё не достигла пика и темпы распространения инфекции продолжают расти. По его словам, за выходные было выявлено 400 тысяч случаев заражения. Об этом писал NEWS.ru.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. В настоящее время в мире насчитывается более 11,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. человек скончались.