ВОЗ назвала пандемию COVID-19 кризисом, который случается раз в столетие

https://static.news.ru/photo/0c9a928a-d359-11ea-a080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человечество будет ещё на протяжении десятилетий ощущать последствия пандемии коронавируса. Об этом 31 июля в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Эта пандемия представляет собой кризис, который случается раз в столетие. Её последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий, — цитирует ТАСС представителя ВОЗ.

Он подчеркнул, что разработка вакцины от COVID-19 осуществляется с рекордной скоростью, однако с вирусом придётся научиться жить и бороться при помощи имеющихся в арсенале инструментов.

Гебрейесус напомнил, что полгода назад, когда им была объявлена международная чрезвычайная ситуация в связи с пандемией, в Китае насчитывалось менее 100 заразившихся и не было зарегистрировано ни одной смерти. А сегодня в ВОЗ поступили сообщения о более 17 млн случаях инфицирования в мире и более 668 тысячах умерших.

По словам главы организации, на настоящее время многие вопросы разрешены, но на многие пока нет ответа. Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, большинство населения Земли остаётся восприимчивым к этому вирусу, даже в районах, которые пережили сильные вспышки инфекции.

Ранее Гебрейесус заявил, что власти многих стран мира пошли по неправильному пути в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим на скорое возвращение к прежнему укладу рассчитывать не приходится. Он отметил, что «все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени». Глава ВОЗ уточнил, что 12 июля в мире было зарегистрировано 230 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом половина из них зафиксирована всего в двух странах, а почти 80% приходится на 10 государств.

Гебрейесус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира. Первый оказался реализован в странах, которые были предупреждены о вспышке. Они были готовы, отреагировав быстро и эффективно. К таковым гендиректор ВОЗ причислил некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Второй сценарий, по его словам, наблюдается во многих странах Европы, где имели место масштабные вспышки, впоследствии взятые под контроль благодаря сильному руководству и дисциплине населения. Третий вариант разворачивается там, где преодолели первый пик вспышки заболевания, но ослабили ограничительные меры и теперь ведут борьбу с новыми вспышками и увеличением числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования. Вместе с тем Гебрейесус не назвал конкретные страны. Четвёртая ситуация, добавил он, складывается в государствах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Глава ВОЗ уточнил, что «это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки».

Как писал NEWS.ru, руководитель ВОЗ и прежде не выражал оптимизма по поводу возвращения к привычной жизни после пандемии коронавируса. Так, ранее он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ещё не достигла своего пика.