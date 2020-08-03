ВОЗ и Китай проведут расследование для выяснения причин появления COVID-19

https://static.news.ru/photo/50c0d662-d580-11ea-8cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела переговоры с властями Китая. Сторонам удалось согласовать условия международного расследования относительно возникновения коронавируса. На данный момент команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай.

ВОЗ и китайские эксперты создали проект документа, определяющего условия для исследований и программу работы международной команды во главе с ВОЗ, — цитирует сообщение РИА Новости.

Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения. Также китайские эпидемиологи предоставили ВОЗ информацию об итогах предварительного расследования.

На сегодняшний день в мире выявлено более 18 млн зараженных коронавирусом. От болезни скончались около 689 тысяч человек. Вылечиться удалось 10,6 млн. Абсолютным лидером по числу заражённых являются США. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Четвёртую строку заняла Россия. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

NEWS.ru писал ранее, что сотрудники Института проблем передачи информации Российской академии наук (РАН) Александр и Юрий Панчины нашли необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Данные указывают на то, что эволюция приспособила вирус для жизни в организме летучих мышей не так давно.