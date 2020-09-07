ВОЗ готова одобрить производство китайской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d60c3e04-f125-11ea-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в тесном контакте с китайскими властями по вопросу международного одобрения вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

Так она прокомментировала новость крупной китайской фармацевтической компании, объявившей о намерении до конца года произвести порядка 100 млн доз инактивированной вакцины от коронавируса, а в дальнейшем наладить производство ещё порядка 300 млн доз в год.

Мы находимся в постоянном прямом контакте [с регуляторными органами Китая], обмениваемся информацией, в том числе относительно того, какие требования должны быть выполнены для того, чтобы вакцина была одобрена для повсеместного использования, — цитирует Симао ТАСС.

На прошлой неделе официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин объявила, что фармацевтические компании страны разработали девять вакцин от COVID-19. Все они находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время станут доступны всему миру.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.