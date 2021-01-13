ВОЗ: британский штамм коронавируса обнаружен в 50 странах

https://static.news.ru/photo/9aebaad4-5576-11eb-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Распространение британского штамма коронавируса зафиксировано уже в 50 странах. Об этом сказано в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, обнародованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, в 20 государствах выявлены граждане, инфицированные разновидностью, которая впервые была обнаружена у пациентов в ЮАР.

Вдобавок ко всему 9 января Япония уведомила ВОЗ, что совершенно новая разновидность коронавируса обнаружена у четырёх человек, прибывших из Бразилии.

Хорошо известно, что вирусы постоянно меняются, поэтому появление новых разновидностей было ожидаемым, — отмечается в бюллетене ВОЗ.

В документе также указано, что обнаружение новых разновидностей, которые вызывают обеспокоенность специалистов, так как в ряде случаев являются более стремительными в плане распространения, свидетельствует о том, насколько важно усиливать диагностику и систематическое изучение последовательности вируса, а также своевременно предоставлять полученную информацию мировому сообществу.

Ранее NEWS.ru писал, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили российские учёные. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Кроме того, вирусолог Александр Гинцбург выразил уверенность, что свой уникальный штамм коронавируса в РФ почти наверняка есть, просто пока он не выявлен.