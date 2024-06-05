Востоковед предрек Украине неприятный сюрприз от Китая Востоковед Котков: Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину

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Украину может ожидать неприятный сюрприз от Китая, считает востоковед, китаист Кирилл Котков. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что КНР может заблокировать экспорт продукции на Украину. По его словам, после 2014 года страна перестала играть для Китая важную роль в торговых отношениях.

Китай запросто может пойти на блокировку экспорта на Украину, но тут нужно понимать один важный момент. После 2014 года, после второго Майдана, Украина не настолько значима для Китая в плане торговли, как другие страны Восточной, тем более Западной Европы, — пояснил Котков.

При этом он уточнил, что до этого момента КНР претендовала на роль главного украинского партнера. Торгово-экономические отношения двух государств резко сократились, отметил востоковед. Котков добавил, что причиной блокировки экспорта могут стать оскорбительные высказывания украинских властей в адрес китайского руководства.

Сейчас Украина для Китая многого не значит. Пойти они на это могут. Оскорбления в адрес китайского руководства со стороны властей Украины звучат уже не первый раз, — заключил эксперт.

Экс-глава украинского МВД Юрий Луценко ранее заявил, что правительство Китая может принять решение о блокировке экспорта продукции на Украину после резкого заявления президента Владимира Зеленского в сторону КНР. По его мнению, главе государства следует думать над своими словами.