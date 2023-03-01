Востоковед перечислил возможные темы переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина Востоковед Маслов: во время визита Лукашенко в Китай речь пойдет о спецоперации

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо на первом плане)

Формально визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай пройдет под знаменем экономического сотрудничества, однако на переговорах речь может пойти и об украинском конфликте, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» востоковед Алексей Маслов. По его словам, Москва и Пекин тщательно сверяют свои планы насчет ситуации в Европе, поэтому вопрос спецоперации вряд ли останется без внимания. Помимо того, эксперт уверен, что сейчас продолжается процесс формирования военно-политического альянса России и КНР, в котором Белоруссия также может сыграть свою роль.

Очевидно, сейчас возникает некий военно-политический альянс, где Пекин и Москва выступают в качестве ядра, ну а Минск и, возможно, другие страны могут выступать частью новой разрабатываемой стратегии. Учитывая, что страны очень тщательно координируют планы, в том числе и по поводу ситуации в Европе <...> абсолютно точно можно сказать, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах, — заключил Маслов.

На встрече Лукашенко и председателя Компартии Китая Си Цзиньпина речь может пойти о выстраивании военно-политического сотрудничества двух стран при участии России, предположил востоковед. Он отметил, что в условиях продолжающейся СВО этот вопрос нельзя обойти стороной. При этом в первую очередь визит белорусского президента в КНР связан с интересом Минска к китайским инвестициям. Эксперт уточнил, что речь пойдет об экономическом сотрудничестве двух стран в условиях санкционного давления Запада.

Политолог Павел Шипилин ранее заявил, что государственный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, который состоится с 28 февраля по 2 марта, необходим для открытия новых экономических перспектив. Аналитик отметил, что Белоруссия находится в таких же условиях из-за санкций Запада, что и Россия, поэтому глава республики стремится наладить отношения с дружественными государствами.