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Восемь человек пострадали в ДТП с участием армии США в ФРГ

16:54, 20 декабря 2021
Восемь человек пострадали в ДТП с участием армии США в ФРГ Фото: autoparus.by
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Не менее восьми человек оказались в больницах после ДТП с участием военных машин армии США в германской Баварии. Среди пострадавших есть американские военнослужащие, сообщает телеканал ntv.

Инцидент произошёл 20 декабря на третьем автобане в округе Верхний Пфальц. Очевидцы сообщают, что гражданский грузовик столкнулся с автомобилями армии США. В результате машины с военными загорелись. При этом предполагается, что случившееся — несчастный случай. Водителя грузовика на текущий день не подозревают в умышленном нападении на представителей американской армии.

Пока что дорога закрыта в обоих направлениях. Пожар уже потушен. Теперь же правоохранительным органам ФРГ предстоит выяснить все детали произошедшего.

Ранее в районе международного аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Как сообщает посольство России в Египте, пострадали четыре россиянина, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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