Восемь человек пострадали в ДТП с участием армии США в ФРГ

Не менее восьми человек оказались в больницах после ДТП с участием военных машин армии США в германской Баварии. Среди пострадавших есть американские военнослужащие, сообщает телеканал ntv.
Инцидент
Пока что дорога закрыта в обоих направлениях. Пожар уже потушен. Теперь же правоохранительным органам ФРГ предстоит выяснить все детали произошедшего.
Ранее в районе международного аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Как сообщает посольство России в Египте, пострадали четыре россиянина, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.