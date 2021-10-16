Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о дискредитации Нобелевской премии мира и предложил ввести процедуру её отзыва. По его словам, некоторые её лауреаты впоследствии допустили развал своих стран и развязали конфликты и войны. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его
Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека, — считает Володин.
Он напомнил, что в своём завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда должны перечисляться «тому, кто внесёт весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».
В этом году лауреатами Нобелевской премии мира стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.