Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о дискредитации Нобелевской премии мира и предложил ввести процедуру её отзыва. По его словам, некоторые её лауреаты впоследствии допустили развал своих стран и развязали конфликты и войны. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его мнению , в случае с присуждением премии мира, в отличие от Нобелевки в области фундаментальных наук, нет ясности, так как нет чётких критериев оценки. Он привёл в пример таких лауреатов, как Михаил Горбачёв, чьё правление, по словам Володина, привело к разобщению народов и распаду СССР. Парламентарий упомянул и политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, правительство во главе c которой миссия ООН впоследствии обвинила в геноциде мусульманской народности рохинджа. Также спикер ГД задаётся вопросом, за что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме, получившему её в первый же год президентства, когда «о каких-либо результатах его работы говорить было преждевременно».

Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека, — считает Володин.

Он напомнил, что в своём завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда должны перечисляться «тому, кто внесёт весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».

В этом году лауреатами Нобелевской премии мира стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.