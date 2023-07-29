Военный вертолет разбился на северо-востоке Австралии Четыре человека погибли при крушении военного вертолета на северо-востоке Австралии

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета на север-востоке Австралии, сообщает телеканал 9News. По данным СМИ, экипаж вертолета участвовал в военных учениях Talismab Sabre.

Инцидент произошел близ острова Гамильтон, находящегося в 620 километрах на юг от Кэрнса. Известно, что вертолет совершал тренировочные маневры по слаживанию. Начато расследование.причин и обстоятельств произошедшего.

Военные учения Talisman Sabre стартовали в Австралии 21 июля, они продлятся до 4 августа. За это время в них примут участие около 30 тысяч военнослужащих из 13 стран. Учения проходят под управлением США. В числе участников, помимо Австралии, Великобритания, Германия, Индонезия, Канада, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Фиджи, Франция, Южная Корея и Япония.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа», совершавший коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур, потерпел крушение 27 июля примерно в 15:00 по местному времени. Воздушное судно рухнуло при приземлении, задев линии электропередачи. После падения вертолет загорелся, к настоящему моменту огонь уже потушен. Предполагается, что причиной крушения стала ошибка пилотов. Командиром экипажа вертолета был 52-летний Вячеслав Демихов, который ранее помогал МЧС с выявлением и тушением лесных пожаров на вертолете Robinson R66.