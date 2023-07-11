Военный эксперт: США оружием загоняют Украину в долги Военный эксперт Литовкин назвал поставки оружия Украине способом США загнать ее в долги

Продолжающаяся накачка Украины западным оружием имеет, помимо прочего, экономическую подоплеку, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Как рассказал он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», США просто хотят заработать на конфликте благодаря поставкам оружия, за которое Киеву, а в перспективе — и странам Европы, придется платить.

Во-первых, техника даром не поставляется. Украине или тому, что от нее останется, придется десятилетиями расплачиваться за нее. Во-вторых, Запад опустошает европейские арсеналы, заставляя разные страны отправлять свое вооружение на Украину для того, чтобы они потом покупали новое у США и брали кредиты на покупку оружия у американских банков, — объяснил эксперт.

Как отметил Литовкин, прибыль США с каждой поставки вооружений достигает 300%.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Польшу в том, что она предала память жертв Волынской резни и поставляет Украине оружие для новых преступлений. По словам Володина, поддержка нацизма чревата разрушительными последствиями. Он призвал страны-члены НАТО осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. По словам спикера, поддержка нацизма в 1930-х годах привела ко Второй мировой войне, поэтому сейчас важно не допустить повторения трагедии.