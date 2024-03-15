Военный эксперт оценил вероятность войны в Арктике Военный эксперт Дандыкин назвал низкой вероятность войны в Арктике

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Солдаты США

Война в Арктике навряд ли начнется, так как несет большое количество рисков, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию для Lenta.ru, военный эксперт уточнил, что горячей фазы с большой вероятностью удастся избежать, но российской стороне стоит ждать провокаций.

Если говорить о войне, то я не думаю, что она может начаться, потому что это грозит много чем. <...> Будет напряженность, будет много работы у Северного флота, но думаю, что горячей фазы все-таки удастся избежать, — отметил эксперт.

По словам Дандыкина, боестолкновение в Арктике является «давнишней угрозой, которую Запад не скрывает». Он отметил, что в США считают эти территории своими. В связи с этим на Аляске Вашингтон усиливает свое влияние. Так, там создана воздушно-десантная дивизия из 20 тысяч человек. У американцев также появились дополнительные возможности после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Вашингтон стал обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике и приступил к активному обучению солдат действиям в холодном климате, сообщает Business Insider. По данным источника, так США готовятся бросить вызов России и Китаю.