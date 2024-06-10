Военэксперт рассказал, куда ВСУ могут ударить новыми умными авиабомбами Эксперт Козюлин: ВСУ могут ударить новыми умными бомбами по аэродромам РФ

Фото: МО Украины

Производство корректируемых авиабомб, которое планирует запустить Украина, может начаться в течение ближайших месяцев, сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. При этом такие боеприпасы украинская армия может применить для ударов по широкому ряду целей, включая аэродромы, предположил он.

Такие авиабомбы можно применять против каких угодно целей. Эта та же авиабомба, просто высокоточная. С ее помощью можно атаковать военные и промышленные объекты, укрепления, аэродромы, штабы и склады, — перечислил эксперт.

Козюлин добавил, что у украинского командования есть ресурсы для производства КАБ, поэтому относиться к заявлениям Киева о готовящихся испытаниях бомб стоит серьезно.

На Украине есть оставшиеся от СССР оборонные мощности. Они уже устарели, но не стоит забывать, что Запад поддерживает Киев, в том числе технологиями и оборудованием. Я считаю, что производство такого рода можно спрятать в подземелье, на Украине они есть в большом количестве, — добавил он.

Ранее начальник воздушного командования «Центр» ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что Украина готовится испытать корректируемые авиабомбы собственного производства в ближайшие недели. В России уже заявили о готовности противостоять новому оружию украинских войск. Так, по словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, самым эффективным методом противодействия будет заблаговременное уничтожение мест хранения бомб и их носителей — то есть самолетов.