Французские ЗРК Crotale, которые были переданы ВСУ, обладают возможностью вертикального старта ракеты с последующим разворотом на цель уже в воздухе, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что такую технологию французские конструкторы стали использовать после посещения России, так как российская армия обладает вооружением с похожей функцией. Литовкин добавил, что несмотря на ряд преимуществ комплекса, Crotale не превосходит те ЗРК, что и так были у Украины.

У этого ЗРК есть одна отличительная особенность по сравнению с другими комплексами ПВО западных стран. И это вертикальный старт ракеты с последующим разворотом на цель уже в воздухе. И получил он такую особенность после посещения французскими конструкторами России. Ведь ранее подобный старт был только у нас. «Тор М1», С-300 и С-400 работают именно по такому принципу. А сам по себе комплекс, конечно, неплохой, но ни в коем случае не превосходит те ЗРК, что и так были у Украины. Да и обмануть его тоже можно, — заявил Литовкин.