Военэксперт раскрыл, кто может начать поставлять оружие ВСУ Военэксперт Кнутов: оружие на Украину могут начать отправлять из арабских стран

Фото: МО Украины

Новыми поставщиками оружия для ВСУ могут стать арабские страны, предположил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что в новых источниках поставок в первую очередь заинтересованы США: из-за риска начала военного конфликта на Тайване Вашингтон стремится сохранить как можно больше боеприпасов.

США в свое время задействовали арабские страны — в частности, Марокко поставляло танки. Возможно, что сейчас они будут скупать их в арабских странах в обмен на какие-то преференции, — напомнил Кнутов.

Он также предположил, что отправлять оружие на Украину может Турция. У республики, по словам Кнутова, достаточно производственных мощностей, чтобы организовать серьезные поставки снарядов и вооружения. Эксперт добавил, что в последнее время на линии боевого столкновения на стороне ВСУ стало появляться все больше турецких военных.

С фронта приходит информация, что на ряде участков на передовой раньше была английская и польская речь, а сейчас ее сменила испанская речь — это Колумбия — и турецкая речь. Причем турецкая речь — это не просто наемники, это профессиональные спецназовцы. <...> Учитывая ситуацию, вероятность поставки оружия из Турции велика, — заключил Кнутов.

Сенатор-демократ Конгресса США Крис Мерфи, представляющий Коннектикут, ранее выразил сомнение в том, что ВСУ продержатся до февраля 2024 года без помощи со стороны Вашингтона. По его мнению, боеприпасов украинским военным хватит на считаные недели.