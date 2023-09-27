Военэксперт объяснил, зачем Украине бить ракетами по Ирану и Сирии Военэксперт Леонков: Киев хочет атаковать производящие БПЛА заводы Ирана и Сирии

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Украина пригрозила ракетными ударами Ирану и Сирии, имея в виду атаки на заводы, производящие беспилотники, таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт Алексей Леонков. В то же время он уверен, что это просто угрозы, и никаких реальных ударов нанесено не будет. Леонков отметил, что Украина пытается сделать региональный конфликт континентальным.

Они же грозят всему миру: европейцам, что проживающие там украинцы не простят, что им не помогают. Короче, революцию собираются там делать. Так и здесь: Ирану и Сирии пригрозили, да хоть Китаю, это они могут. Украина мол еще сильна, что угрожает Ирану, Сирии, России, ударит по их заводам, которые производят беспилотники. Это из области фантастики, — считает Леонков.

Как подчеркнул военный эксперт, если The Guardian написало эту новость, значит есть публика, которая это читает.

Я не уверен, что все в это верят, но интересное чтиво. Это попытка Украины сделать региональный конфликт континентальным. Их не раз за это били по рукам, потому что коллективный Запад не выдержит коллективную войну от слова совсем, но Украина провоцирует эти дела, — добавил Леонков.

Ранее власти Украины обратились к странам Запада с просьбой поставить новые дальнобойные ракеты, способные долететь до Ирана и Сирии. По данным The Guardian, Киев желает использовать эти ракеты для уничтожения оборонных предприятий этих стран. По версии украинцев, они производят вооружения для российской армии.