Военэксперт назвал способ ослабить мировую гегемонию США Военэксперт Коротченко: российская тайная и явная дипломатия ослабит влияние США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская тайная и явная дипломатия, а также усилия президента Владимира Путина на личных переговорах с иностранными коллегами помогут подорвать мировую гегемонию США, заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт Игорь Коротченко. Он заметил, что, несмотря на жесткую масштабную пропаганду, Запад не смог настроить широкую международную общественность против России.

Для победы все средства хороши: тайная, явная дипломатия, какие-то «договорняки» в пользу России и так далее. <...> Если какие-то страны, Иран или Северная Корея, действительно что-то нам поставляют для фронта, как пишут в западных СМИ, так и флаг им в руки, — высказал мнение эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня союзниками США в общей сложности являются не более 50 стран, в том числе государства — члены Евросоюза и НАТО. При этом далеко не все из них поддерживают антироссийские санкции и русофобскую риторику. В то же время, по словам журналиста, страны Глобального Юга смотрят на происходящее «достаточно прагматично», а многие из них ждут провала политики США, хотя пока не признаются в этом открыто.

Есть прагматичная Индия, для которой главное — это кеш, заработок, поэтому плевать там хотели на санкции и все прочее. Есть Китай, который играет в свою игру, но на сегодняшний день наши интересы совпадают, — отметил Коротченко.

Ранее в пресс-службе аппарата помощников министра иностранных дел КНДР заявили, что визит главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в Россию является важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних отношений Москвы и Пхеньяна. В ведомстве добавили, что эти отношения устремлены в будущее.