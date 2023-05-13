Военэксперт назвал истребители ВС РФ, способные сбить ракеты Storm Shadow Военный эксперт Суконкин: сбивать ракеты Storm Shadow могут МиГ-31 и Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители-перехватчики МиГ-31

Крылатые ракеты дальнего действия Storm Shadow, поставляемые Британией на Украину, сбиваются так же, как и любые другие, сообщил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, сбить их способны российские самолеты МиГ-31, Су-35С и Су-27. Если крылатые ракеты применяют к местности и они идут на малых высотах, уничтожить их сложнее, однако это все равно реально, сообщил обозреватель.

Предположу, что российские МиГ-31, Су-35С, Су-27 могут сбивать эти ракеты, у данных истребителей очень мощные РЛС, позволяющие подобные ракеты заметить. К тому же, я в этом уверен, самолеты могут нести дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух», обстановку в воздухе они видят прекрасно. Плюс помогает самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, в том числе позволяющий обнаружить их на низких высотах, — отметил Суконкин.

В свое время МиГ-31 разрабатывался специально для борьбы с западными крылатыми ракетами в тех районах, где затруднено размещение крупных группировок ПВО, добавил эксперт.

Причем МиГ-31 был призван помочь отразить именно массированный ракетный обстрел. В принципе, все современные истребители собьют крылатую ракету, она же ничем не отличается от самолета как цель, — подчеркнул Суконкин.

Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой выразил уверенность, что у ВС РФ достаточно средств ПВО для уничтожения крылатых ракет. По его словам, британские Storm Shadow могут быть перехвачены такими российскими системами, как С-300, С-400, «Панцирь», «Тунгуска» и «Шилка».