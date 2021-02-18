Во Франции истребитель при полете порвал провода линии электропередачи

Истребитель ВВС Франции «Рафаль» во время полёта порвал провода линии электропередач. Инцидент произошёл во французском департаменте Альпы Верхнего Прованса.
Самолёт порвал провода возле коммуны Кастель 17 февраля. Населённый пункт был обесточен на 4 часа, сообщил телеканал BFM. Мэр коммуны Бенуа Гуэн рассказал, что местные жители услышали сильный шум и увидели пролетавший самолёт.
Через какое-то время появился второй истребитель, – сообщил он.
Он добавил, что именно второй борт задел провода. В ВВС страны извинились за происшествие. Сейчас идёт расследование обстоятельств инцидента.