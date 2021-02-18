Во Франции истребитель при полете порвал провода линии электропередачи

Иностранным партнёрам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) требуется время на то, чтобы запустить производство вакцины от коронавируса «Спутник V» и обеспечить её качество.

Каждый производитель может столкнуться с разными проблемами. Нужно время на то, чтобы запустить производство и обеспечить качество, особенно когда этим занимаются третьи лица, — цитирует Financial Times (FT) основателя лондонской...