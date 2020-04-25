Власти Шри-Ланки вновь ввели комендантский час

https://static.news.ru/photo/d66f0b36-86d3-11ea-b5a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krishan Kariyawasam/Keystone Press Agency/Global Look Press

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом власти Шри-Ланки решили вновь ввести комендантский час. Пока ограничения коснутся только этих выходных дней, однако аналитики уверены, что действие комендантского часа продлится и в будущем.

По последним данным, на острове диагностировано 420 случаев коронавируса, из них 46 человек заболели в прошедшую пятницу. Погибли семеро.

Как пишет РИА Новости, 20 апреля власти Шри-Ланки сократили действие комендантского часа с 20:00 до 05:00 за исключением ряда районов. Несмотря на введённые ограничения, полиция арестовала более 30 тысяч нарушителей.

Как сообщал ранее NEWS.ru, с целью противодействовать распространению коронавируса на Шри-Ланке из тюрем временно выпустили 2961 заключённого. Их выпустили под залог.