Власти Шри-Ланки вновь ввели комендантский час

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом власти Шри-Ланки решили вновь ввести комендантский час. Пока ограничения коснутся только этих выходных дней, однако аналитики уверены, что действие комендантского часа продлится и в будущем.
По последним данным, на острове диагностировано 420 случаев коронавируса, из них 46 человек заболели в прошедшую пятницу. Погибли семеро.
Как
Как сообщал ранее NEWS.ru, с целью противодействовать распространению коронавируса на Шри-Ланке из тюрем временно выпустили 2961 заключённого. Их выпустили под залог.
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