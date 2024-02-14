Власти Казахстана разбираются в сливе списка «студенток-девственниц» Прокуратура Казахстана проверит информацию о «списке студенток-девственниц»

Фото: kaznu.kz

Прокуратура проверяет слив «списка студенток-девственниц» Казахского национального университета в публичные чаты вуза, сообщает Sputnik Казахстан. При этом министр науки и высшего образования страны Саясат Нурбек считает, что виновникам грозит разве что административное наказание.

Как выяснилось, медсестра учебного заведения отправила в деканат таблицу с данными студентов, которые не прошли флюорографию. В списке среди персональных данных фигурировали результаты гинекологического осмотра. Жертвами утечки стали десятки студенток.

Здесь, скорее всего, речь об административном нарушении. Скорее всего, это безалаберное отношение к личным данным. Этот вопрос необходимо жестче регулировать. В целом это проблема культурная, — считает Нурбек.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с начала 2024 года было выявлено 19 случаев утечек персональных данных, которые включали в себя 510 млн записей о гражданах РФ. По данным ведомства, это больше, чем за весь 2023 год — тогда обнаружили 168 утечек данных с 300 млн записей о россиянах.

В ведомстве добавили, что более серьезная ситуация наблюдалась в 2022 году. Так, после начала СВО в интернет были слиты 600 млн записей о гражданах при более чем 140 утечках данных.