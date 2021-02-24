Власти Канады официально признали личностью реку Мэгпай

https://static.news.ru/photo/b031e05e-76b7-11eb-a941-96000091f725_660.jpg Фото: Cephas/wikimedia.org

В Канаде реку Мэгпай в провинции Квебек официально признали физическим лицом. Согласно законодательству, юридически теперь река является личностью, и никто не сможет её уничтожить или «взять её в рабство».

Как пишет НТВ со ссылкой на местные СМИ, у реки появилось множество прав и свобод, а также возможность иметь законных опекунов. Отмечается, что решение признать Мэгпай физическим лицом было принято, чтобы защитить от возможных посягательств на неё гидроэнергетической компании Hydro Quebec.

Похожий случай произошёл в 2017 году в Новой Зеландии. Тогда парламент страны объявил реку Уонгануи физическим лицом с гражданскими правами.

Ранее учёные сообщили, что деликатный режим стирки использует дополнительный объём воды, чтобы не повредить шёлковые и шерстяные вещи. Из-за этого в канализацию попадает намного больше пластиковых частиц: вместо 800 тысяч во время обычного режима — 1,4 млн во время «бережного». Проблема микроскопических фрагментов данного материала всерьёз озадачила экологов. Волокна наносят вред морским обитателям, попадая в их организм. Не застрахован от синтетики и человек. Например, во время заваривания чайных пакетиков может образоваться до 12 млрд пластиковых микрочастиц, писал NEWS.ru.