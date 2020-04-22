Власти Индии призвали медиков отказаться от протестов

https://static.news.ru/photo/a9b2f280-84a6-11ea-b51a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sajad Hameed/Global Look Press

Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал медиков не проводить акцию протеста в связи с нападением на работников здравоохранения. Он заверил, что власти всё время стремятся обеспечить врачам благоприятную атмосферу.

То, как наши врачи выполняют свои обязанности в это время испытаний, является исключительным. Я призываю каждого индийца сотрудничать с врачами в этой борьбе против коронавируса, — приводит слова министра РИА Новости.

Накануне Индийская медицинская ассоциацию заявила о намерении провести акцию «Белая тревога». В знак протеста все врачи и медработники в стране вечером 22 апреля зажгут свечу.

На такой шаг медики решили пойти после участившихся нападений после отказа семье одного из погибших от коронавируса в кремации из страха распространения болезни.

Ранее специалисты Совета медицинских исследований Индии рекомендовали всем штатам прекратить использование наборов для быстрого тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Эксперты обнаружили, что некоторые из экспресс-тестов имеют дефекты, сообщал NEWS.ru.