Власти Филиппин назвали взрывы на юге страны терактом

Взрывы в филиппинском городе Холо на юге страны, в результате которых погибли 14 человек и 77 получили ранения, являются терактами.
Об этом говорится в заявлении вице-президента, заместителя главы правительства республики Марии Леонор Робредо. По её словам, убивать в наше время таким способом независимо от мотивации, бесчеловечно. Она также призвала правительство сделать всё, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом террористическом акте,
Я скорблю вместе с семьями погибших и выражаю сочувствие получившим ранения. Эта атака еще более ужасна в контексте пандемии, когда необходимо объединить усилия для устранения ущерба, уже нанесенного здоровью, экономике и образу жизни, — добавила она.
По последним данным, 15-й погибшей считается террористка-смертница. Среди жертв также семеро военнослужащих.
Как писал NEWS.ru, самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикле, припаркованном рядом с военным грузовиком. Взрыв прогремел в районе 11:53 по местному времени (06:53 мск). В это время в автомобиле находились солдаты 21-го пехотного батальона. Через час в 100 метрах от места первого взрыва, когда власти оценивали последствия инцидента, произошел второй. За терактом может стоять группировка «Абу Сайяф», присягнувшая на верность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».
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