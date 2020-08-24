Власти Филиппин назвали взрывы на юге страны терактом

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Кипрские авиаперевозчики ставят в свои планы рейсы в Россию и из неё, но точная информация появится через неделю. Об этом сообщил представитель компании Hermes Airport, которая управляет международными аэропортами Пафоса и Ларнаки.

Сейчас авиакомпании ставят в расписание рейсы в Россию и из РФ с сентября. Но это должно быть подтверждено. Всё меняется очень быстро из-за ситуации с коронавирусом. Авиакомпании меняют планы. Через...