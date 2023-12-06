Нефть, БРИКС, СВО: чем важен визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию Востоковед Мирзаян: Россия может быть посредником на переговорах арабов с Ираном

Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский/РИА «Новости»

С президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном перед началом российско-эмиратских переговоров

6 декабря президент России Владимир Путин отправился с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Западные и арабские СМИ, которые пишут о поездке лидера РФ, отмечают, что попытки Запада изолировать Москву провалились. Авторы статей также предрекают скорый конец СВО. Что известно о визите Путина на Ближний Восток, какие у него цели и почему арабы готовы поддержать Россию — в материале NEWS.ru.

Как проходил визит Путина в ОАЭ

В среду Владимир Путин прибыл в Абу-Даби, где у него прошла встреча с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В аэропорту российского лидера встретил родной брат лидера страны министр иностранных дел Абдалла ибн Заид Аль Нахайян.

В честь приезда эмиратские истребители распылили в небе над Абу-Даби краски в форме российского триколора, а артиллерия дала приветственные залпы. Во время приветствия глава ОАЭ поблагодарил Путина за приезд и подчеркнул, что отношения между Абу-Даби и Москвой приняли исторический характер: за последние годы они значительно укрепились в целом ряде областей.

«ОАЭ — крупнейший торговый партнер России в Персидском заливе и крупнейший арабский инвестор страны. Мы рады продолжать укреплять эти отношения с вами и расширять области сотрудничества для дальнейшего роста и развития», — отметил Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Фото: kremlin.ru Церемония официальной встречи главы российского государства в ОАЭ

Что известно о целях визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

До начала официальных переговоров в присутствии камер Путин рассказал, что они обсудят с Аль Нахайяном палестино-израильский кризис и ситуацию в других горячих точках. «Проинформирую вас о ситуации в сфере украинского кризиса. Мне очень приятно, что ОАЭ начинают работать в системе БРИКС», — отметил Путин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который также прибыл в составе делегации, заявил, что визит российского лидера призван укрепить и без того братские отношения РФ с арабскими народами.

После визита в Абу-Даби Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд. Вечером 6 декабря он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Как ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе переговоров российский лидер планировал обсудить с иностранным коллегой обстановку на Ближнем Востоке, перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+ и двусторонние отношения стран.

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС С президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в ходе церемонии официальной встречи

Что о визите Путина в арабские страны сказали эксперты

Специалист по Ближнему Востоку Геворг Мирзаян предположил, что переговоры Путина в странах Глобального Юга, к которым относятся и арабские государства, нужны, чтобы обсудить не только рынок нефти и ситуацию в секторе Газа, но и вступление Эр-Рияда и Абу-Даби в БРИКС. Он отметил, что арабские страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией, так как это отвечает их интересам.

«Москва играет большую роль на нефтяном рынке, поставляет им оружие, играет роль миротворца в Газе, может выступить в качестве посредника на сложных переговорах арабов с Ираном. Поэтому все логично», — отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт.

Председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий предположил в разговоре с NEWS.ru, что арабские страны хотят реализовывать собственный курс и для него нужен сбалансированный мир, в котором Москва занимает важное место.

«В этом отношении арабские страны готовы конструктивно сотрудничать с Россией <...>. Переговоры нужны для решения ключевых вопросов современного мира, для обмена мнениями по ситуации вокруг текущих конфликтов», — подчеркнул политолог.

Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский/РИА «Новости» С президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

Иракский политолог, основатель проекта «Голос Арабов» Ибрагим Муса отметил в разговоре с NEWS.ru, что Путин и арабские лидеры встречаются прежде всего для обсуждения нефтяной сделки в рамках ОПЕК+. Он допустил, что будет обсуждаться снижение нефтедобычи в арабских странах, так как это благоприятно сказалось бы на повышении цен и, в частности, на российской экономике.

«Это стратегически важный вопрос для формирования российского бюджета на следующий год, в условиях санкционного давления и СВО на Украине», — высказал мнение политолог.

Муса подчеркнул, что Россия для арабов — надежный торгово-экономический партнер с высокой платежеспособностью. По его словам, Абу-Даби и Эр-Рияд особенно заинтересованы в сотрудничестве в атомной сфере и в развитии собственных мирных ядерных программ.

«Россия, в свою очередь, располагает нужными им технологиями и специалистами. По крайней мере, она остается для арабов одной из тех стран, которые готовы ими поделиться», — заключил иракский эксперт.

Что известно о встрече Путина с президентом Ирана

Как ожидается, 7 декабря Путин уже вернется в Москву и здесь встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Главы стран обсудят двустороннее сотрудничество, региональные и международные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

«Президент Ирана отправится в Москву по официальному приглашению президента России Путина во главе высокопоставленной делегации государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана», — сообщало государственное информагентство Исламской Республики Tasnim.

Фото: kremlin.ru/ТАСС Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси

Зачем Путин встретится с Ибрахимом Раиси

Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Макаркин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Путин и Раиси обсудят сотрудничество в сфере экономики и обороны, а также безопасность на Южном Кавказе. Тегеран скептически относится к совместному проекту Азербайджана и Турции по реализации Зангезурского коридора, напомнил Макаркин. По его мнению, эта тема тоже будет затронута на встрече. Интерес России в Южно-Кавказском регионе он объясняет недовольством Москвы сближением Армении с Западом.

«Третья тема переговоров наверняка будет связана с визитом Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Могут обсуждаться энергоресурсы, нефть и конфликт на Ближнем Востоке. Так как эти страны серьезно заинтересованы в происходящем вокруг Украины, возможно, также будет обсуждаться и эта проблематика», — допустил Макаркин.

Что написали СМИ о визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Визиты Путина указывают на то, что усилия Соединенных Штатов и Европы по изоляции России потерпели провал, считают в Bloomberg. «Москва продолжает строить международные отношения, но уже в новом мире. Визит Путина в две ключевые страны Персидского залива говорит о растущей уверенности российского президента в возможности выезжать за пределы РФ, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене», — подчеркнули авторы статьи.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин

В агентстве отметили: приезд Путина на Арабский Восток ставит под сомнение теорию о том, что Вашингтон будет еще долго оказывать военную и финансовую помощь Украине. «Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», — подчеркнули журналисты Bloomberg.

Арабская газета Al Arab добавила, что поездка Путина указывает на провал попыток бойкотировать российского лидера в международном сообществе с помощью ордера Международного уголовного суда. «Эти встречи показывают, что российский президент возвращается на передний план и возобновляет свои визиты и встречи в обычном режиме, игнорируя попытки Запада изолировать его», — написали в издании.

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