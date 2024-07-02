На Западе оценили визит премьера Индии в Россию Bloomberg: визит премьера Индии Моди является дипломатической победой Путина

Фото: kremlin.ru

Нарендра Моди

Предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву будет дипломатической победой президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. Он дает понять, что Нью-Дели придает большое значение развитию отношений с Москвой, поскольку, вопреки традиции, индийский премьер направится не в соседние страны, например в Бутан, на Мальдивы или Шри-Ланку.

Это будет первый двусторонний визит Моди с тех пор, как он переизбрался на третий срок, и премьер-министр нарушил традицию, решив посетить Россию, а не соседние страны. <...> Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина, — говорится в публикации.

Издание The Tribune сообщает, что визит Моди в Москву ожидается 8 июля. Как указывает СМИ, Моди намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным стратегические интересы Индии. Авторы подчеркивают, что поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный двухдневный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. В последний раз Моди приезжал в РФ в 2019 году, посетив Владивосток. В Москве премьер Индии в последний раз был в 2015 году.

В начале июня лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром. На торжественной церемонии к присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму.