Визит Ли Шанфу. Зачем министр обороны Китая едет в Россию?

Фото: Yue Yuewei/Global Look Press

14-й Всекитайский конгресс народных представителей. Китай

Начинающийся визит в Россию министра обороны Китая вызовет не меньший ажиотаж, чем недавний приезд в Москву Си Цзиньпина. Ведь только-только коллективная Европа в лице Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен уговаривала Пекин оставаться «на стороне света» и ничем не помогать России в обмен на некие экономические привилегии. Да что далеко ходить. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок заверил прогрессивную общественность в том, что его страна сохранит позицию нейтралитета и не будет помогать ни одному участнику конфликта на Украине, да еще и продолжит следить за экспортом товаров двойного назначения.

Так неужели и министр обороны Ли Шанфу прилетает в Россию исключительно для того, чтобы процитировать своего коллегу из МИД? Интригу визиту добавляют и те самые американские утечки конфиденциальной информации из Пентагона о том, что уже с января нынешнего года китайцы тайно способствуют укреплению российского военного потенциала. Да и сама личность министра заслуживает особого внимания. Достаточно напомнить, что Ли Шанфу уже находится под американскими санкциями как раз за усилия по развитию военного сотрудничества с Россией. Он как раз был инициатором закупок у России систем С-400 и истребителей Су-35. Потому и само его назначение было продуманным сигналом председателя Си.

Тут и китайская таможня подвела итоги первого квартала, и выяснилось, что товарооборот с Россией у Поднебесной вырос сразу почти на 39%, достигнув 53,84 млрд. Но, видимо, из Китая к нам по-прежнему отправляют исключительно телевизоры и кофемолки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конечно, министр обороны Китая, совершая свой первый официальный визит после недавнего назначения на пост, мог бы придать поездке ознакомительно-ритуальный характер — обсудить итоги последних совместных маневров, выразить надежду на прочный мир во всем мире. Особенно после воссоединения континентального Китая с Тайванем, чему должна способствовать объявленная «мирная» блокада острова. Более того, в официальном коммюнике, надо полагать, именно эти аспекты широкого взаимопонимания двух соседних дружественных стран и будут отмечены. Однако такие вопросы можно обсуждать и по телефону.

В последующие три дня визита всех от Лиссабона до Вашингтона будут интересовать те аспекты переговоров, которые не отразятся в официальном итоговом документе. Ведь и внезапная, совпадающая по времени с визитом Ли Шанфу проверка боеготовности нашего Тихоокеанского флота (ТОФ) вполне может рассматриваться как демонстрация решимости РФ сохранить баланс сил на Дальнем Востоке перед лицом перевооружения Японии, развертывания новых американских баз на Филиппинах, провокационного заезда госсекретаря Энтони Блинкена во Вьетнам. И Пекин должен такие жесты ценить. Тем более, как считают некоторые военные аналитики, в случае битвы за Тайвань российский флот мог бы обеспечить контроль над важными морскими коммуникациями.

Естественно, что китайцы внешне будут придерживаться линии на абсолютный нейтралитет в контексте украинского конфликта. Притом что у Пекина есть немалый арсенал новейшего российского оружия, которое без проблем и излишнего шума может на взаимообразной основе влиться в нашу действующую армию. Фактически речь уже идет о поддержке России информацией, получаемой группировкой китайских спутников. Недаром есть соглашение об объединении российской и китайской космических навигационных систем «Глонасс» и «Бэйдоу». А значит, умные многотонные бомбы с таким космическим наведением станут еще «умнее».

Наконец, есть резервы армии Северной Кореи, которой вообще нечего терять в плане международных санкций и которая при поддержке Китая может отправить России и системы РЗСО большой дальности, и ракеты, и запас снарядов калибра 152 мм.

В Пекине отдают себе отчет в том, что поражение России серьезнейшим образом ударило бы и по Китаю. А потому любой нейтралитет имеет свои границы. Министрам обороны будет о чем поговорить без свидетелей.