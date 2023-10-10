«Видна рука США»: Слуцкий о причинах конфликта Израиля и Палестины Депутат Госдумы Слуцкий обвинил Запад в разжигании конфликта Израиля и Палестины

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Запад является непосредственным виновником конфликта Израиля и Палестины, так как заблокировал работу ближневосточного «квартета» в составе России, США, ЕС и ООН, а также пытался установить однополярный мир, заявил в беседе с NEWS.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, попытки США перепроверить каналы и пути поставок западных вооружений, выделяемых на поддержку киевского режима, слишком запоздали, также свою роль сыграло многолетнее палестино-израильское противостояние.

Конечно, на то были всем известные исторические и геополитические причины, десятки лет длящееся палестино-израильское противостояние, но катализатором кризиса, безусловно, стал Запад. Точнее — Вашингтон и Брюссель с их попытками установления однополярного мира, своих условий и правил, по которым должны были жить все страны и народы, подчиняясь «золотому миллиарду». Последствия — налицо! — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что Россия никогда не поддержит ни одну войну и всегда будет выступать за дипломатические способы решения проблем. Между тем эскалация противостояния Израиля и Палестины грозит выйти далеко за пределы региона.

В новом обострении чётко видна рука США. Вашингтон планомерно блокировал мирные инициативы России, Лиги арабских государств, а главное — дезавуировал единственный возможный способ мирного урегулирования — создание независимого государства Палестина. Однако убежден, что уже при нашем поколении Палестина получит статус государства. И тогда на эту многострадальную землю придёт мир, — заключил лидер ЛДПР.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц ответственны за обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Он обвинил политиков в поставках оружия Украине, которое было перепродано странам Ближнего Востока.