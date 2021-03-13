Въезд в Турцию теперь требует получения цифрового кода

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Въезд в Турцию из-за коронавируса ограничили ещё одним условием. С 15 марта 2021 года вступило в силу требование о заполнении электронной анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя турецкого Минздрава.

Все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на сайте не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код, — пояснил собеседник агентства.

В анкете содержатся те же вопросы, что были в бумажной версии, которую пассажиры прежде заполняли в самолёте. Цифровой код позволит связываться с приезжающими в случае их контакта в Турции с больными коронавирусом.

Попытка внесения в анкету неточных данных или отказ от её заполнения может иметь правовые и административные последствия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исключение из новых правил Минздрава Турции составят лишь транзитные рейсы. На сайте Минздрава анкета уже опубликована, страница является рабочей. Без анкеты, которую нужно распечатать либо скачать на мобильное устройство, пассажиру не позволят пройти на посадку.