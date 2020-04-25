Ветеран Второй мировой призвал РФ и США объединиться в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/91bcf1fa-86b1-11ea-bf88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/ dpa/Global Look Press

Ветеран Второй мировой войны из США призвал Россию и Америку оставить разногласия и объединиться в борьбе с коронавирусом как против фашистской Германии. Полковник Фрэнк Кон заметил, что в данных условиях Россия и США занимают общую позицию.

Обе страны были застигнуты в аналогичной ситуации, обе страны пытаются найти решение, — провёл аналогию со Второй мировой войной 94-летний военный, пишет РИА Новости.

Кон был участником исторической встречи американских и советских военных на Эльбе в 1945 году. Он рассказывает, что его назначили тогда переводчиком, хотя 19-летний солдат знал только одно слово — «товарищ».

Кон помнит, как тепло приняли их советские солдаты.

Нас обнимали, целовали и немедленно предложили водку. Мне было 19 лет, и я никогда её не пробовал, но сразу понял, что мне лучше не пить слишком много, — вспоминает ветеран.

Полковник призвал политиков из России и США использовать возникшую возможность для сближения взглядов и взаимопонимания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны ко Дню Победы опубликовало уникальные архивные фото и документы встречи на Эльбе в 1945 году. В числе документов представлены личные фото из семейных архивов полководцев Ивана Конева, Алексея Жадова, Глеба Бакланова и Александра Родимцева.