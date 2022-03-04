Верховная рада попросила ООН ввести на Украину миротворческий контингент

Верховная рада Украины обратилась к ООН и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны миротворцев. Депутаты просят генсека Всемирной организации Антониу Гутерриша быть посредником в разрешении конфликта, говорится в сообщении парламента в Telegram-канале.

Парламент поддержал обращение к ООН, МККК, Европарламенту, международным организациям <...>. Что требует Верховная рада от мировой общественности: введения на Украину миротворческих сил на основании Резолюции Генассамблеи ООН «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года, — отмечается в сообщении.

При этом депутаты просят генсека ООН быть посредником в разрешении конфликта. Об этом сообщила глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Украина ранее сообщила ООН о том, что ещё в 2015 году выступала за запуск миротворческой операции в стране. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что её можно провести без согласования с Совбезом Всемирной организации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.