Верховная рада назвала Януковича виновным в гибели людей на Майдане

https://static.news.ru/photo/3f892d06-7119-11eb-93da-96000091f725_660.jpg Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада приняла постановление о событиях на Евромайдане, подготовленное ещё в 2020 году. В нём события 2014 года названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства, а в гибели людей признан виновным экс-президент страны Виктор Янукович.

В документе, принятом украинским парламентом, даётся оценка событиям 2013–2014 годов, которые на Украине официально называются «революцией достоинства». За постановление проголосовали 295 депутатов, в том числе 200 членов президентской фракции «Слуга народа», сообщает «Страна.ua».

Также указывается, что узурпация власти в 2010–2014 годах Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека. Президент якобы создал «преступный режим», который поддерживался Россией и действовал вопреки национальным интересам Украины.

На Януковича возложена ответственность за гибель людей во время столкновения сторонников Евромайдана и правоохранительных органов. Кроме того, трагические события 2014 года, включая «аннексию Крыма» и «вооружённую агрессию Российской Федерации» в Донбассе, произошли вследствие проводимой экс-президентом политики.

Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор — быть частью Европы, — говорится в документе.

Авторы постановления подчёркивают, что виновные в преступлениях на Евромайдане должны предстать перед судом. Виновниками смертей названы милиция и власти.

21 ноября 2013 года, за неделю до готовящегося подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, правительство Украины объявило о «приостановлении процесса подготовки» к заключению соглашения. В ответ на это оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площадь Независимости в Киеве вышли демонстранты. Началось жёсткое трёхмесячное противостояние, получившее название Евромайдан. Агрессивно настроенные радикалы захватили ряд административных зданий и создали вооружённые «силы самообороны», выступавшие против органов правопорядка.

Как писал NEWS.ru, власти США должны переоценить события Евромайдана на Украине и дать им справедливую оценку после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».