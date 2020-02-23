https://static.news.ru/photo/c574164c-5635-11ea-b7b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirco Toniolo/Ropi/Global Look Press

Власти итальянского региона Венето готовы отменить дальнейшее проведение Венецианского карнавала. Число заразившихся в области достигло 25. Накануне вечером их насчитывалось 17.

Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем министру здравоохранения Роберто Сперанце, — заявил журналистам президент области Лука Дзайя.

В самой Венеции обнаружили двоих заболевших коронавирусом. Это пожилые люди в возрасте 80 лет. Они находятся в отделении интенсивной терапии.

Меры будут даже суровее, — ответил чиновник на вопрос журналистов о возможной приостановке карнавала.

Венецианский карнавал начался 8 февраля с водного парада на одном из каналов города. Праздник по традиции заканчивается в Жирный вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля.

По последним оценкам, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. Два человека умерли и один был выписан после выздоровления. Большая часть заболевших проживает в Ломбардии, административным центром которой является Милан.

Ранее известный итальянский модельер Джорджо Армани заявил, что проведёт свой показ на Неделе моды без публики, чтобы не подвергать никого опасности быть инфицированным. Дефиле будет записано на видео, а также демонстрироваться в прямом эфире на сайте Армани.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 23 февраля она затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более 23 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.