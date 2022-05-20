Великобританию назвали главной «европейской овчаркой» Военный эксперт Баранец: Великобритания — главная «европейская овчарка»

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Великобритания — главная «европейская овчарка», одна из самых активных участниц украинского кризиса, заявил военный эксперт Виктор Баранец в разговоре с «Народными Новостями». Соединённое Королевство, по его мнению, соревнуется с США в том, кто поставит Украине больше вооружения.

Мы часто грешим на Польшу, считая её главной «европейской овчаркой». Но пальма первенства заслуженно принадлежит Британии. Никто такие провокации не устраивает как Лондон. Британия обнажила своё истинное лицо прямого участника украинского кризиса. Советники Британии вместе с американцами сидят в Министерстве обороны Украины. Британцы убедили совершить атаку на остров Змеиный, — сказал Баранец.

19 мая стало известно, что Великобритания выделит на оказание военной помощи Украине дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд). Премьер-министр страны Борис Джонсон написал в своём Twitter-аккаунте, что Киев получит дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Он объяснил, что тем самым подтвердил солидарность Великобритании с украинцами и особенно с «храбрыми защитниками Мариуполя».

По информации The Telegraph, дополнительные расходы на Украину будут поступать из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций. Глава британского Минфина Риши Сунака назвал новый пакет «гарантией продолжения военной и оперативной помощи» Украине.